Saarikko: Hallitus ei vielä sopinut kuljetusalan tukitoimista – "Päätös ei ole helppo"

Saarikon mukaan nyt on löydettävä nopeasti vaikuttavia ratkaisuja, jotka eivät vaaranna Suomen pyrkimystä eroon fossiilisesta energiasta.

– Me olemme oikealla uralla ja sitä on vain kiihdytettävä entistä kovempaan vauhtiin. Tästä on hallituksessa yksimielisyys. Aivan lähikuukausille tarvitaan kuitenkin akuutteja ratkaisuja, jotka perustuvat vielä fossiiliseen maailmaan niin, että mikään tuotannossamme ei pysähdy, Saarikko sanoi.