Me Naiset: Näyttelijä Saara Kotkaniemi odottaa toista lastaan

Näyttelijä Saara Kotkaniemi paljasti Me Naisille odottavansa lasta sveitsiläis-italialaisen avopuolisonsa näyttelijä Nicola Perot’n kanssa. Hän kertoo lehdessä jäävänsä äitiysvapaalle huhtikuussa.

Lapsi on Kotkaniemen toinen, sillä hänellä on tytär ex-avioliitostaan muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirran kanssa. Esikoistaan hän odotti yhdeksän vuotta sitten, ja erostaan Kotkaniemi ja Uusivirta ilmoittivat julkisesti marraskuussa 2021 .

– Elämä on yhtä aikaa pelottavaa ja ihanaa, sillä koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan. Olen onnellinen ja onnekas, että vastaan on tullut myös tällainen hieno ihmissuhde, Kotkaniemi kertoi Me Naisille.