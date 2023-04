Saara Kotkaniemen ja Nicola Perot'n lapsi syntyi – näyttelijä julkaisi kuvan uudesta tulokkaasta

Näyttelijä Saara Kotkaniemi , 36, ja hänen kumppaninsa Nicola Perot, 32, ovat saaneet lapsen. Kotkaniemi julkaisi Instagramissa kuvaparin, jonka ensimmäisessä kuvassa hän on yhä raskaana ja seuraavassa kuvassa hän pitelee sylissään ja imettää perheen uusinta tulokasta.

– Kuvapari raskaus vs. äitiys. Ihanin uusi henkilö saapui maailmaan varhain eilen aamulla 15.4. ja illalla päästiin jo kotiin. Elämä on parasta just nyt, Kotkaniemi kirjoittaa.