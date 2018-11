Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat lisääntyviä ongelmia maanviljelylle myös Suomessa – sopeutumiskeinoja etsitään

– On selvitty sillä systeemillä, että yritetään pitää maan rakenteesta hyvää huolta ja pelto peitteisenä koko ajan eli kun haihtumissuoja on päällä, niin vesi pääsee pois. Vähän niin kuin talossa, että jos katto on päällä ja salaojitus toimii, pärjää paremmin kuin jos katossa on reikiä eikä salaojitus toimi, vertaa Tuomas Mattila, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija ja itsekin viljelijä.