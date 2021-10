Saamelaisten kaltoinkohtelua selvittävä totuuskomissio aloittaa työnsä – pääministeri Marin: "Meidän pitää käydä yhdessä vaikeatkin kysymykset läpi"

Komission perustaminen sai valtioneuvostossa sinettinsä tänään. Sen perustamista on valmisteltu. Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen edustajien kanssa. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Tiedotteen mukaan komission päämääränä on tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten tämä vaikuttaa saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan tarkoitus on lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana.