Historiallinen sopimus Disneyn ja saamelaisten välille! Frozen 2 sijoittuu tutunnäköisiin maisemiin: Koivuja, poroja ja revontulia – "Merkityksellinen työpanos elokuvaan"

Verddet (”Väärtit”) -asiantuntijaryhmään kuuluva juristi Piia Nuorgam on tyytyväinen yhteistyöhön elokuvan tuottaneen Walt Disney Animation Studiosin kanssa. Hän odottaa elokuvan ensi-iltaa jo.

– Jännittynein ja innostunein mielin odotan ensi-iltaa. Odotan erityisesti saamelaislasten suhtaumista elokuvaan. Jo tähän asti se, että elokuva tulee myös saameksi, on osoittautunut isoksi asiaksi lapsille.

Frozen II on edeltäjänsä tapaan kuvitteelliseen pohjoiseen maahan Arendelleen sijoittuva prinsessaseikkailu. Arendellen maisemat ovat kuitenkin oikeankin maailman pohjoisessa asuville tuttuja. Elokuvassa näkyy koivuja, poroja ja revontulia. Osa elokuvan kuvastosta on selkeästi tunnistettavissa saamelaisesta kulttuuriperinnöstä ammentavaksi.

Ryhmällä laaja kokemus eri aloilta

– He suhtautuivat positiivisesti, ja tällä tiellä olemme.

– Heillä on laaja kokemus taiteen ja tieteen eri aloilta, muun muassa kulttuurihistorian ja oikeustieteen aloilta, Nurogam kertoo.

Verddet-asiantuntijaryhmä Oslossa. Vasemmalla ylhäällä Piia Nuorgam Piia Nuorgam, Christina Hætta, Karen Anne Buljo, Cecilia Persson , Per Olof Nutti (Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja), Tiina Sanila-Aikio (Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja), Veli-Pekka Lehtola ja Anne Lajla Utsi. Vasemalla alhaalla Vasemmalta alhaalta: Åsa Larsson-Blind (Saamelaisneuvoston puheenjohtaja) Peter Del Vecho (elokuvan tuottaja ja Aili Keskitalo (Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja).

– Toin ryhmään ihmisoikeusosaamisen ja saamelaisten kokemuksen ja tietämyksen siitä, millaisilla oikeussäännöillä me itse toimimme ja millaisia oikeusperiaatteita meillä kulttuurisen omaisuuden suhteen on. Niitä on ulkopuolisen vaikea tietää. Olin neuvomassa siinä, mitä saamelaisten kulttuurillisesta omaisuudesta voidaan hyödyntää ja miten. Tarkoituksena oli myös välttää sterotypioita ja toiseutta.