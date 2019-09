Saamelaiskäräjien vaalit alkavat tänään – teemat ulottuvat ilmastonmuutoksesta saamen kielten tulevaisuuteen: "Tarvitaan monenlaisia, kiireellisiä toimia"

Saamelaiskäräjien nykyinen puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio arvioi, että Suomen valtion saamelaispolitiikka on murroksessa.

– Tarvitaan monenlaisia, kiireellisiä toimia, joilla pysäytettäisiin saamelaisten sulautuminen valtaväestöön. Tästä esimerkkinä on saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämisen ratkaiseminen, Sanila-Aikio kertoi STT:lle sähköpostitse.

Hänen mukaansa saamelaisten sote-asioiden edistäminen on erityisesti jäänyt viimeisen 10 vuoden aikana laahaamaan verrattuna esimerkiksi opetusasioiden edistymiseen.

Saamelaiskäräjät eli saamelaisten parlamentti on vuonna 1996 perustettu itsehallintoelin. Sen tärkein tehtävä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä saamelaisten asemaa alkuperäiskansana koskevat asiat. Vaalikausi kestää neljä vuotta.

Kiistaa vaaliluetteloon merkityistä henkilöistä



Vaaleja värittää kiista siitä, kuka saa äänestää vaaleissa. Äänioikeutettuja ovat ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta poisti heinäkuussa luettelosta lähes sata ihmistä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, ettei näin olisi saanut tehdä.

Saamelaiskäräjien enemmistön näkökulmasta kyse on siitä, että Suomen valtio määrittelee saamelaisiksi sellaisia henkilöitä, joita saamelainen yhteisö ei tunnista saamelaisiksi.

YK:n näkemys on, että alkuperäiskansojen pitää voida itse määritellä, ketkä ovat niiden jäseniä.

Enemmistö saamelaisalueen ulkopuolella



Saamelaiskäräjien vaali on suora henkilövaali. Puolueita, vaalilistoja tai muita sellaisia ei ole. Vaalipiirinä on koko Suomi.

Saamelaisten perinteisiä asuma-alueita on Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Kaikkiaan saamelaisia on 75 000–100 000. Eniten saamelaisia on Norjassa.