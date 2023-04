Saako Sebastien Ogier rangaistuksen? – Jari-Matti Latvala: "Siinä vähän pelattiin"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tuomaristo ei ole ainakaan toistaiseksi langettanut tilanteesta rangaistusta Ogierille, joka on kilpailussa viidentenä Kroatian rallin avauspäivän jälkeen.

– En osaa sanoa, kuinka tässä käy. Se riippuu tuomaristosta ja ottavatko he asian käsittelyyn. Meidän pitää odottaa, miten tässä käy.

– Se on siinä rajamailla, miten tämän tulkitsee. Mutta kyllähän siinä vöitä korjattiin.

Hyundain Thierry Neuville johtaa asvalttikilpailua 5,7 sekunnin erolla Toyotan Elfyn Evansiin avauspäivän päätteeksi. Kroatian MM-rallin voittoa puolustava Kalle Rovanperä kärsi puolestaan rengasrikon tismalleen samassa paikassa Ogierin kanssa, minkä vuoksi hän on kisassa vasta kahdeksannella sijalla.

Rovanperällä on matkaa kärkeen peräti kaksi minuuttia ja 40 sekuntia.

– Se ei ole helppoa, kun on menettänyt yli kaksi minuuttia rengasrikossa. Mutta Kalle pystyi nollaamaan tilanteen ja loppupäivää kohden hän sai paremmin kiinni ajamisesta ja lisää itseluottamusta. Se on vain hyväksyttävä tässä tilanteessa, että nyt on maltettava ottaa pisteitä, Latvala painotti.