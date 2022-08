Saako sadevettä juoda? Tutkijat havaitsivat huolestuttavan ilmiön

Tukholman yliopistossa on tutkittu PFAS-yhdisteiden esiintymistä ja kulkeutumista ilmakehässä viimeisen vuosikymmenen ajan. On havaittu, että joidenkin haitallisten yhdisteiden pitoisuudet ilmakehässä eivät ole merkittävästi laskeneet huolimatta siitä, että suuri valmistaja lopetti vaiheittain niiden käytön jo kaksi vuosikymmentä sitten.

Tukholman ylipiopiston sekä ETH Zurichin tutkijoiden mukaan sadevettä ei ole turvallista juoda missään päin maailmaa veden sisältämistä "ikuisista kemikaaleista" johtuen. Sadevedessä on havaittu PFAS-yhdisteitä, joita ei esiinny luonnossa. Näitä yhdisteitä kutsutaan "ikuisiksi kemikaaleiksi", koska ne eivät myöskään hajoa ympäristössä.

Yhdisteiden terveysvaikutuksia ei kuitenkaan täysin tunneta, tai tutkijat eivät ole niistä yksimielisiä. Yhdisteet on joissain tutkimuksissa yhdistetty hedelmällisyysongelmiin, syöpäriskin kasvuun sekä lasten kehitysviivästymiin.

Huolestuttava havainto: Sadevedessä haitallisia yhdisteitä koko maailmassa

Tutkijoiden mukaan sadevedessä piileviä PFAS-yhdisteitä on joka puolella maailmassa Antarktis mukaan lukien.

PFAS-yhdisteiden turvallisten altistumismäärien rajoja on vuosien varrella laskettu, kun niiden haitallisuutta on opittu ymmärtämään paremmin.

Esimerkiksi tiettävästi syöpää aiheuttavalle perfluori-oktaanihappo PFOA:lle on asetettu ohjearvot juomavedessä. Sadevedessä nämä ohjearvot ylittyvät.

Ihmiset altistuvat ravinnon kautta – käyttörajoituksia tarkoitus laajentaa

THL:n mukaan haitalliseksi todettuja PFAS-yhdisteitä on korvattu turvallisemmiksi ajatelluilla vaihtoehtoisilla PFAS-yhdisteillä. On kuitenkin havaittu, että jotkin näistä vaihtoehtoisista yhdisteistä voivat ympäristössä tai elimistössä muuttua haitallisiksi, eivätkä siis välttämättä ole niin turvallisia kuin on toivottu. PFAS-yhdisteiden käyttörajoituksia onkin tarkoitus laajentaa.