Saako latauspaikalle pysäköidä muun kuin sähköauton, jos sitä ei ole erikseen kielletty? Kuluttajariitalautakunnasta tuli yksiselitteinen vastaus

Kuluttajan mukaan sähköauton latausmahdollisuudesta kertovaa kylttiä ei voi verrata invalidipaikan merkkiin, joka on vahvistettu tieliikenneasetuksessa, ja jonka tuntemusta sekä noudattamista edellytetään autoilijoilta.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan on selvää, että pysäköintiruutu, jossa on sähköauton latauspiste sekä sähköauton latausmahdollisuudesta kertova vihreä kyltti, on varattu sähköauton lataamiseen. Lautakunta piti valvontamaksua aiheellisena.