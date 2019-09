Sääennustaja Eero Könönen on tarkkaillut säätä 47 vuotta ja voitti tänäkin vuonna SM-kilpailut: "Minua kiinnostavat tulokset, numerot ja nimet"

Könönen aloitti sään tarkkailun koulupoikana

Könönen on jo eläkkeellä äidinkielen ja historian opettajan työstään. Hän kertoo MTV Uutisille, miten ja milloin hän aloitti säiden tarkkailun. Könönen oli vasta koululainen, kun hän päätti aloittaa säiden muistiin merkitsemisen.

Siitä lähtien hän on päivittäin kirjoittanut lyhyen selostuksen säästä ja laskenut päivän keskilämpötilan.

Lämpötilat on luettava neljä kertaa päivässä, jotta keskilämpötilat voi laskea.

Millainen kilpailu kansansääennustuksen SM-kilpailu on?



Könönen tarkkailee nykyään erityisesti lämpötiloja Ilmatieteen laitoksen tietojen pohjalta ja tekee omia havaintoja. Varsinaisen säiden ennustamisen hän on aloittanut 2000-luvulla.

Lähellä Oulua olevan Ruukin kyläyhdistys järjestää kilpailun kahdesti vuodessa: kesän ja talven ennustamiselle on omat aikansa.

Talven säiden ennustaminen on vaikeampaa.

– Talvella päivälämpötilojen vaihteluväli on todella suuri.

Ilmastonmuutos pohdituttaa Könöstä



Millaisia havaintoja Könönen on tehnyt säästä kaikkien niiden vuosien aikana?

– Tästä ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, niin aivan selkeästi sää muuttunut. Kesät ovat pidentyneet, talvi tulee useita viikkoja myöhemmin kuin 70-80-luvuilla. Talvi on aivan selkeästi lyhentynyt.

Könönen on kiinnittänyt huomiota uusiin lämpöennätyksiin, joita Suomessa on mitattu viime aikoina. Äärilämpötiloja on aiempaa enemmän.