Pekka Pouta ennusti kolean ja pitkittyvän kevään nappiin jo tammikuussa – helteitä saadaan vielä odottaa pitkään: "Tässä on ennustavan meteorologin vanha jippo"

Pitkänajan ennusteet pitävät paremmin kutinsa

Poudan mukaan nykypäivänä vuodenaikaennusteet pitävät paremmin kutinsa, sillä merialueet on huomioitu entistä paremmin. Atlantin valtamerellä on Poudan mukaan ollut paljon voimakkaita poikkeamia lämpötiloissa.

– On erittäin hyvät mahdollisuudet sille, että kesäkuun alkukin on vähän tällaista, mitä ihmettä. Tässä on myöskin tällainen ennustavan meteorologin vanha jippo, että jos on vähänkin epävarma, kannattaa ennustaa mieluimmin sitä persistenssiä, että asiat jatkuvat kuin ennenkin, Pouta sanoo viitaten aiempiin kesiin.