Viikonloppuna sää viilenee hieman sateiden myötä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Jo tänään perjantaina sateita saapuu maan länsiosaan. Sadepäivää vietetään varsinkin pääkaupunkiseudulla ja lounaisrannikolla. Itä- ja pohjoisosassa sää on vielä aurinkoinen ja lämpötilat nousevat yleisesti päälle 20 asteen. Tuuli on voimakasta merialueilla ja maan länsiosassa.

Lauantaiksi sateita leviää myös itään ja pohjoiseen. Maan etelä- ja keskiosassa voi lauantaina tulla ukkoskuuroja ja -puuskia.

Sunnuntaina uusi sadealue on nousemassa etelästä ja Lapissakin voi tulla sadekuuroja.

Lauantaina ja sunnuntaina päivälämpötilat ovat pääosin 15–20 asteen välillä koko maassa.