S-ryhmä aloitti mobiilimaksamisen päivittäistavarakaupoissaan – ”Tavoitteena nopeuttaa ja helpottaa maksamista”  

– Olemme saaneet asiakkailta paljon palautetta ja kiinnostus aiheeseen on ollut kova. Mobiilimaksaminen on maltillinen investointi kaupalle, vaikka alkuvaiheessa kassajärjestelmiä täytyykin päivittää. Tarkoituksemme on tuoda kaikki ruokakauppamme mobiilimaksamisen piiriin, tällä hetkellä kauppoja on 60.