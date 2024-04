Rust-elokuvan asevastaava tuomittiin vankeuteen

Rust-elokuvan asevastaava Hannah Gutierrez-Reed , 26, on tuomittu 18 kuukauden vankeusrangaistukseen, kertoo BBC . Maaliskuussa Gutierrez-Reedin tuomittiin syyllistyneen kuolemantuottamukseen hänen ladattuaan vuonna 2021 elokuvan kuvauksissa näyttelijä Alec Baldwinin aseen, joka lauetessaan tappoi kuvaaja Halyna Hutchinsin .

Gutierrez-Reed tuomittiin syyttömäksi toiseen syytekohtaan, eli todisteiden väärentämiseen ampumavälikohtauksen yhteydessä. Hänen saamansa tuomio kuolemantuottamuksesta on korkein mahdollinen.

42-vuotias Hutchins menehtyi, kun Baldwinin käyttämä ase laukesi Rust-elokuvan kuvausten harjoituksissa New Mexicossa. Aseessa piti olla paukkupanoksia. Lauetessaan oikea luoti tappoi Hutchinsin ja haavoitti ohjaaja Joel Souzaa .

Syyttäjien mukaan Gutierrez-Reed ei ollut varmistanut sitä, että ase olisi ollut ladattu valepatruunoilla oikeiden sijaan. Asevastaava on näin ollen syyttäjien mukaan syyllistynyt vakavaan varomattomuuteen, huolimattomuuteen sekä ajattelemattomuuteen.

Oikeudenkäynnin aikana syyttäjät esittivät myös todisteita siitä, että Gutierrez-Reed oli tuonut New Mexicon kuvauspaikalle Kalifornian kodistaan laatikollisen oikeita luoteja, jotka syyttäjien mukaan hitaasti levisivät kuvauspaikalle 12 päivän aikana.

65-vuotias Baldwin joutuu niin ikään oikeuteen heinäkuussa, ja häntäkin syytetään kuolemantuottamuksesta. Baldwin on kiistänyt syytökset. Baldwin, joka on myös yksi elokuvan tuottajista, on toistuvasti kiistänyt laukaisseensa aseen. Baldwin sai myös aiemmin syytteen kuolemantuottamuksesta, mutta syyte hylättiin.