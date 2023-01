Näyttelijä Alec Baldwinille syyte kuolemantuottamuksesta

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwin , 64, saa syytteen kuolemantuottamuksesta kuvaaja Halyna Hutchinsin kuolemaan johtaneesta ampumisesta Rust-elokuvan kuvauksissa 21. lokakuuta vuonna 2021, kertoo The N ew York Times . Baldwinin lisäksi New Mexion osavaltion syyttäjät ovat nostaneet syytteen myös elokuvan aseenkäsittelijää Hannah Gutierrez-Reedia vastaan, joka oli ladannut kyseisen aseen.

Ase laukesi Rust-elokuvan kuvauspaikalla tappaen Hutchinsin. Baldwin, jonka käsissä ase laukesi, on pitkään kiistänyt syyllisyytensä ja todennut, ettei olisi tiennyt aseen sisältävän oikeita ammuksia paukkupanosten sijaan.

– Joku on vastuussa siitä mitä tapahtui, en tiedä kuka se on, mutta tiedän etten se ole minä, Baldwin on todennut.