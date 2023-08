Alec Baldwin voi edelleen joutua syytteeseen kollegansa ampumisesta – raporttien mukaan hän painoi liipaisinta, omien sanojensa mukaan ei

Uuden raportin mukaan näyttelijä Alec Baldwin , 65, voi edelleen joutua syytteeseen Rust-elokuvan kuvaaja Halyna Hutchinsin , 42, kuoliaaksi ampumisesta kuvauksissa. Aiemmin rikossyytteet häntä vastaan on hylätty .

Peoplen saaman oikeuslääketieteellisen raportin mukaan Colt .45 -mallisen rekvisiitta-aseen liipaisinta on täytynyt painaa riittävästi, jotta onnettomuus on tapahtunut. Baldwin on haastatteluissa itse toistuvasti väittänyt, että ase laukesi ilman, että hän olisi painanut liipaisinta.