Ruotsissa suosiota nauttiva Arja Saijonmaa täräyttää mielipiteensä Loreenin viisuvoitosta

Saijonmaa on osallistunut Ruotsin viisukarsintoihin, eli Melodifestivaleihin jo kolme kertaa. Ensimmäisen kerran jo vuonna 1987 kappaleella Högt över havet, jolloin hän sijoittui toiseksi. Edellisen kerran hänet nähtiin vuonna 2019 kappaleella Mina fyra årstider. Laulaja iloitsee, että erityisesti nuoret ruotsalaissäveltäjät lähestyvät häntä uusilla lauluilla.

– Se on ihanaa ja he haluaisivat, että olisin mukana siellä. Minun aiemmista kilpailukappaleistani on tullut kestohittejä Ruotsissa, hän toteaa.