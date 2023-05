Viisulegenda Marion Rung seuraa Euroviisuja ilolla: "Olen niin ylpeä, että Käärijä on meidän edustajamme"

Rung tunnustaa fanittavansa Suomen tämän vuoden edustaja Käärijää ja on seurannut hänen viisutaivaltaan ilolla. Laulaja kertoo, että ensimmäisen kerran kun hän kuuli Käärijän Cha Cha Cha -kappaleen, niin hän oli yllättynyt.

– Pikkuhiljaa tajusin, että tämähän on hyvä tyyppi. Numero on niin hyvä ja hän on aivan upea ihminen. Suloisen ja kiltin tuntuinen. Sieltä tulee ulos todella sympaattinen nuori mies, hän kehuu Käärijää.