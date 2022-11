Ruotsissa alkaa harvinaisen tiukasti salattu oikeudenkäynti – veljeksiä syytetään vakoilusta Venäjän piikkiin

Iso osa jutun esitutkintamateriaalista on salattu, ja sama koskee myös oikeudenkäyntiä.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan oikeudenkäynti tapahtuu pitkälti suljettujen ovien takana. Lisäksi oikeussali tutkitaan piilotettujen mikrofonien varalta, ja muun muassa jutun tuomarille ja muille jutun parissa työskenteleville on tehty turvallisuusselvitys.

Toisella syytetyistä pääsy keskeisiin turvallisuustietoihin

Syytetyillä miehillä on iranilainen tausta, mutta he ovat Ruotsin kansalaisia. Mediatietojen mukaan he ovat olleet kirjoilla Uppsalassa Tukholman lähellä.