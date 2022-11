Venäjälle vakoilleiden ruotsalaisveljesten uskotaan välittäneen salaisia tietoja vessassa olevien piilojen kautta

Iso osa tutkintamateriaalista on salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan myös jutun oikeudenkäynti tapahtuu pitkälti suljettujen ovien takana. Lisäksi oikeussali tutkitaan salattujen mikrofonien varalta, ja muun muassa jutun tuomarille on tehty turvallisuusselvitys.

Vanhemmalla veljellä nousujohteinen ura Ruotsin turvallisuuselimissä

Syytetyillä miehillä on iranilainen tausta, mutta he ovat Ruotsin kansalaisia. Mediatietojen mukaan he ovat olleet kirjoilla Uppsalassa Tukholman lähellä.

Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa. Pidättämisensä aikoihin hän toimi johtotehtävissä toisessa valtion virastossa, jota Expressen-lehti kuvaa keskeiseksi Ruotsin turvallisuudelle.

Dagens Nyheterin tietojen mukaan sama mies työskenteli myös KSI:ssä, joka on Ruotsin puolustusvoimien alainen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Lehden mukaan kyseessä on ehkä "kaikkein salaisin Ruotsin turvallisuuselin". Organisaatio tekee yhteistyötä Ruotsin ulkomailla olevien agenttien kanssa.

Isoveljen pidätyksen jälkeen pikkuveli tuhosi tämän kiintolevyn

"On mahdollista, että Suomea koskevaa tiedustelutietoa päätynyt paikkoihin, joihin ei tulisi"

– On kuitenkin tosiasia, että Suomella ja Ruotsilla on hyvin tiivis kumppanuussuhde. Siinä varmasti vaihdetaan tiedustelutietoa. Koska Ruotsin hyvin kriittisistä tiedusteluviranomaisista on löytynyt myyriä, on myös mahdollista, että Suomea koskevaa ja Suomesta peräisin olevaa tiedustelutaitoa on heidän kauttaan päätynyt paikkoihin, joihin ei tulisi päätyä, lehtori Panu Moilanen sanoo.