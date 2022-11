Syyttäjän mukaan veljekset vakoilivat vuosia Venäjän ja GRU:n hyväksi – "Mahdollisesti Ruotsin pahin vakoilutapaus tähän mennessä"

Molempia veljeksiä syytetään törkeästä vakoilusta vuosien 2011–2021 välillä, syytteessä todetaan.

Veljeksistä vanhempi työskenteli useissa Ruotsin keskeisissä turvallisuuselimissä, muun muassa turvallisuuspoliisi Säpossa. Syyttäjän mukaan veljekset hankkivat tietoja viranomaisilta ja luovuttivat niitä Venäjälle ja sen sotilastiedustelupalvelu GRU:lle.

Oikeudenkäynti on pääasiassa salattu medialta ja yleisöltä, sillä siinä käsitellään muun muassa kriittisiä Ruotsin puolustusvoimiin liittyviä asioita. Uutistoimisto TT:n mukaan medialle julkinen osuus kesti vain noin puolisen tuntia. Aftonbladetin mukaan oikeussali on tarkastettu muun muassa salakuuntelulaitteiden varalta.

Viime vuonna vangitut veljekset on pidetty toisistaan erillään, ja he näkevät nyt toisensa ensimmäistä kertaa vangitsemisen jälkeen, Aftonbladet kertoo. Paikalla on myös useita vanhemman veljen entisiä työtovereita Säposta.

Molemmat veljekset kiistivät syyllisyytensä oikeudenkäynnin aluksi ja sen, että olisivat olleet tekemisissä vieraiden maiden tiedustelupalveluiden kanssa.

"Henkilötiedustelu on edelleen tärkeää"

Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä, joten hänellä on ollut pääsy moniin salaisiin tietoihin. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa. Hänen viimeisin työpaikkansa oli mediatietojen mukaan Ruotsin Ruokavirastossa.

Nuorempi veli auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun. Vakoilun epäillään tapahtuneen useiden vuosien ajan, ja Säpo alkoi Expressen-lehden mukaan jäljittää sisällään olevaa myyrää jo vuonna 2017.

Viime syksynä miehiä vastaan saatiin kerättyä tarpeeksi todisteita, ja heidät molemmat vangittiin. Syyttäjä Mats Ljungqvist sanoi tänään oikeudessa Aftonbladetin mukaan, että nykypäivänä vakoilulle on useita teknisiä mahdollisuuksia, mutta ne antavat vain rajatusti tietoa valtioiden asioista.

– Henkilötiedustelu on edelleen tärkeää, ja tiedustelupalvelut laittavat siihen paljon resursseja, hän sanoi oikeudessa.





Mies valokuvasi salaa papereita työpaikallaan

STT:n Säpolta tilaamaan esitutkintamateriaalin pohjalta poliisi uskoo, että isoveli sai haltuunsa työpaikalta tietoja, joita hän luovutti veljensä avustuksella eteenpäin. Esitutkintamateriaalin mukaan miehen koneelta löytyi jälkiä puolustusvoimille kuuluvista valokuvatuista asiakirjasta.

– On erittäin vaikea keksiä mitään muuta selitystä näytöiltä kuvatuille valokuville kuin se, että niin puolustusvoimissa kuin Säpossä työskennellyt syytetty on avannut ja valokuvannut paperit tarkoituksenaan ottaa niistä kopio, esitutkintamateriaalissa sanotaan.

– Hänen koneellaan olevia kuvia oli käsitelty vuosia sen jälkeen, kun hänen työsuhteensa näissä työpaikoissa oli päättynyt, esitutkintamateriaalissa jatketaan.

Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan vanhempi veli oli lisäksi tehnyt useita toimenpiteitä tietokoneella olevien tietojen salaamiseksi käyttäen muun muassa erilaisia salausohjelmia.

Esitutkintamateriaalin mukaan molemmat veljekset käsittelivät suuria summia käteistä. Pikkuveljen USB-tikulla olevista muistiinpanoista löytyy myös maininta, että ehkä "he voivat antaa meille kultaa ensi kerralla". Lisäksi muistiinpanoissa on mainittu GRU, Venäjän sotilastiedustelupalvelu.

Esitutkintamateriaali: Luottamuksellisia tietoja uskotaan välitetyn wc-tilojen kautta

Pikkuveli kertoi poliisikuulustelussa olleensa työtön vuodesta 2017 lähtien, jolloin hänen isänsä kuoli. Hän kertoi kuulustelussa kärsineensä "eksistentiaalisesta kriisistä" ja eläneensä pitkälti säästöillä opiskellen muun muassa itsekseen filosofiaa ja fysiikkaa.

Esitutkintamateriaalin perusteella poliisi uskoo, että vanhempi veli otti työpaikaltaan asiakirjoja, minkä jälkeen pikkuveli alkoi järjestellä niiden luovutusta eteenpäin. Pikkuveljeltä löydettyjen muistiinpanojen perusteella hän järjesti tietojen jättämisen wc-tiloihin, joista ne oli määrä noutaa niin, että veljekset ja luovuttaja eivät ole tekemissä keskenään.

Esitutkintamateriaalin mukaan nuorempi veljistä heitti myös hallussaan olleen kovalevyn roskikseen Uppsalan alueella sen jälkeen, kun hänen isoveljensä oli pidätetty.

Kun häneltä kysyttiin kuulusteluissa, miksi hän toimi näin, vastasi mies, että hän ei halunnut poliisin pääsevän tutkimaan yksityisiä asioitaan. Hän kuitenkin kiisti, että tiedoissa olisi ollut mitään erityistä tai rikoksiin liittyvää.

Nuoremman veljen koneen Google-hauista löytyi myös poliisia kiinnostavia asioita. Sen jälkeen, kun hänen isoveljensä oli pidätetty, teki nuorempi veli Google-hakuja muun muassa hakusanoilla "kotietsintä syytetyn perheenjäsenille", "katoaminen Ruotsissa", "musiikki vankeudessa" ja "kuinka kauan helikopteri voi lentää". Hän etsi tietoja myös vakoilusta ja siitä, miten erilaisten teknisten laitteiden tietoja voi poistaa. Lisäksi hänen asunnostaan löydettiin autonavain, jonka sisälle oli esitutkintamateriaalin mukaan piilotettu salainen kamera.

"Merkittävä riski ruotsalaisten lähteiden paljastumiselle"

Dagens Nyheterin tietojen mukaan vanhempi veli työskenteli KSI:ssä, joka on Ruotsin puolustusvoimien alainen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Lehden mukaan kyseessä on ehkä "kaikkein salaisin Ruotsin turvallisuuselin", joka hyödyntää esimerkiksi ulkomailla olevia tiedustelulähteitä ja agentteja. Sen toiminnasta tiedetään julkisuudessa vain vähän.

– Tämä on siinä mielessä vakava tapaus, että hän oli päässyt sekä turvallisuuspoliisiin että KSI-yksikköön, jota pidetään kaikkein herkimpänä tai kriittisimpänä yksikkönä, sanoi aiemmin tällä viikolla STT:lle lehtori Panu Moilanen, joka toimii Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana.

Ruotsalainen tiedusteluasiantuntija Joakim von Braun sanoi taas Expressen-lehdelle, että KSI on vastuussa Ruotsin agenteista vieraissa maissa.

– Tämä luo totta kai merkittävän riskin sille, että hän on paljastanut ruotsalaisten lähteiden henkilöllisyyden.

Von Braun totesi tänään myös SVT:lle uskovansa, että kyseessä on mahdollisesti Ruotsin pahin vakoilutapaus tähän mennessä.