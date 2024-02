Ruotsin yli 800 päivän putki poikki – tähtihiihtäjästä huonoja uutisia

Sundling ja Ribom ovat hiihtäneet vuodesta 2021 yhdessä Ruotsin parisprinttijoukkueessa, ja tulokset ovat olleet loistavia. Kaksikko on voittanut kolmesta kilpailusta kaksi ja ollut kerran toinen, kun harvinaisessa kilpailumuodossa on päästy kisaamaan.

Esimerkiksi viime vuoden Planican MM-kisoissa Ribom ja Sundling ottivat ylivoimaisen voiton. Salpausselällä perjantaina pari erotetaan, sillä Ribom on sairastunut. Expressenin mukaan kerta on ensimmäinen 802 päivään, kun he eivät hiihdä parisprinttiä yhdessä.