Ruotsin TV4: Koraaninpolttaja Paludanilla ollut yhteyksiä Venäjän Wagner-piireihin

Ruotsin TV4:n mukaan tanskalais-ruotsalaisella äärioikeistopoliitikolla Rasmus Paludanilla on ollut Venäjän sosiaalisessa mediassa yhteyksiä useisiin Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistettyihin miehiin. Yksi heistä on tunnettu Wagnerin rekrytoija, ja osa on sotinut Ukrainassa.