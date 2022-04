Ruotsin prinssi Carl Philip ja Britannian prinsessa Beatrice yhdistivät voimansa – kunnianhimoinen tavoite

View this post on Instagram

Tapahtuman järjesti kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö Made By Dyslexia, jonka lähettiläs Beatrice on. Tapahtuma pyrkii muuttamaan käsitystä lukihäiriöstä tuomalla yhteen johtajia, hallituksia, tuotemerkkejä. Järjestön ja tapahtuman tavoitteena on kouluttaa jokainen opettaja sekä auttaa ihmisiä tunnistamaan lukihäiriö työpaikoillaan vuoteen 2030 mennessä.