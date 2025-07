Prinssi Carl Philipin yritys teki jättivoitot – tällaisia tuotteita se myy

Prinssi Carl Philipin muotoilu- ja suunnitteluyritys Bernadotte & Kylberg AB kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna yli 400 prosenttia.

Prinssi Carl Philipin muotoilu- ja suunnitteluyritys Bernadotte & Kylberg AB kasvatti liikevaihtoaan 440 prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2023 yritys oli tappiollinen jopa 2,4 miljoonaa kruunua, eli noin 210 000 euroa. Vuonna 2024 yritys takoi voittoa 3,1 miljoonaa kruunua, eli noin 275 000 euroa.

Carl Philip pyörittää Bernadotte & Kylberg AB:tä yhdessä lapsuudenystävänsä Oskar Kylbergin kanssa.

Vuonna 2024 yritys on keskittynyt oman, samannimisen tuotemerkkinsä kehittämisen jatkamiseen.

– Vuonna 2023 tehdyt investoinnit ovat kantaneet hedelmää vuonna 2024 samanaikaisesti useiden menestyksekkäiden ulkoisten toimeksiantojen kanssa sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Tämä on johtanut tuloksen paranemiseen vuonna 2024, kerrotaan yrityksen vuosikertomuksessa.

Huonekaluja ja kynttilänjalkoja

Vuonna 2024 lanseerattiin käsintehty, messinkinen The Tulip - tuikkukuppi, jonka kappalehinta on 160 euroa. Kruunukynttilöille telineitä on kahta erilaista, joista toinen maksaa 160 euroa ja toinen korkeampi versio 260 euroa.

Viime vuonna lanseerattiin myös Eriksberg-huonekalusarja, joka on saanut inspiraationsa samannimisestä luonnonsuojelualueesta Blekingessä.

Sarjaan kuuluva tammesta ja messingistä valmistettu kaappi maksaa nettisivujen mukaan 11 300 euroa ja tuoli 1 800 euroa.

Vuosikertomuksessa todetaan, että koko 3,1 miljoonan kruunun voitto sijoitetaan uudelleen Bernadotte & Kylberg AB:hen ja että osakkaat prinssi Carl Philip ja Oskar Kylberg eivät saa osinkoja.

Lähde: Expressen

Juttua korjattu 4.7. klo 9.38: Liiketappio ja liikevoitto korjattu oikeaan suuruuteen euroissa.