Ruotsin kuninkaallisperheen naiset väläyttivät – poseerasivat poikkeuksellisen arvokkaat tiarat päässään

Erityisesti Iso-Britannian kuninkaallinen perhe on totuttu näkemään toinen toistaan upeammissa tiaroissa ja kruunuissa, mutta he eivät ole ainoita kuninkaallisia, jotka osaavat loistaa. Ruotsin kuninkaallinen perhe väläyttää tuoreissa kuvissa, että länsinaapuristammekin löytyy arvokkaita tiaroja ja kruunuja.

Kuningatar Silvia valitsi tilaisuuteen kuuluisan ruotsalaisen Cameo Tiaran. Kyseessä on sama tiara, jota kruununprinsessa Victoria käytti ikimuistoisesti hääpäivänään. Tiaran alkuperästä arvellaan, että se on tehty Ranskan keisarinna Joséphinelle pian hänen häidensä jälkeen Napoleon I:n kanssa. Tiarassa on seitsemän helmien ympäröimää cameoa. Tiara on myös osa kokoelmaa, joka sisältää yhteensopivan kaulakorun ja rintakorun.