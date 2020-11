Ruotsin poliisijohtaja FT:lle: Jengiväkivalta voi uhata demokratiaa – "Joskus olemme liian lempeitä"

– Jos emme puhu tästä, siitä voi tulla suuri ongelma. Tilanne ei vielä uhkaa demokratiaa, mutta jos useat ryhmät ovat yhteiskunnan ulkopuolella, meillä on valtava ongelma, Thornber arvioi Financial Times-lehdelle.

Ruotsissa on koettu useita ampumisia ja pommi-iskuja viime vuosien aikana. Thornbergin mukaan jengiväkivallan uhka on lisääntynyt alueilla, joissa maahanmuuttajien osuus on suuri ja työttömyysaste korkea.

"Tämä on politiikan ykkösteemoja"

Thornberg arvioi, että Ruotsissa on noin 60 haavoittuvaa aluetta, jossa valtaosa asukkaista on joko itse syntynyt muualla kuin Ruotsissa tai heidän molemmat vanhempansa ovat ulkomaalaisia.

– On erittäin tärkeää, että onnistumme integroinnissa. Näiden nuorten miesten täytyy saada apua. Mutta jos he eivät onnistu integroitumaan, heidän täytyy kohdata seuraukset. Joskus olemme liian lempeitä. Aina kun pidätämme jonkun jengissä korkeassa asemassa olevan jäsenen, odottamassa on 10-15 miestä, jotka haluavat ottaa hänen paikkansa jengissä, Thornberg arvioi Financial Times-lehdelle.