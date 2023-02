Ruotsin MM-ralli 2023 – ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Toyotan Kalle Rovanperälle on luvassa auramiehen rooli torstaiksi ja perjantaiksi, sillä hän on länsinaapurissa kilpailevista kuskeista ylimpänä MM-sarjassa. Monte Carlossa voittanut Sebastien Ogier ei kaasuttele Toyotallaan Ruotsin lumilla.

Kauden toisella kisalla on mittaa 301,18 erikoiskoekilometriä. Osakilpailun voittoa puolustaa Rovanperä.

Ruotsin MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 9.2.

Perjantai 10.2.

Lauantai 11.2.

Huolto C, Uumaja (30 min)

Sunnuntai 12.2.

Ruotsin MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 9.2.

Perjantai 10.2.

Lauantai 11.2.

Sunnuntai 12.2.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.