Ruotsin maajoukkue pelaa 30 kilometrin päässä Etelä-Ossetiasta – "Meillä on tie ulos, jos jotain tapahtuu"

Ottelu pelataan Gorin kaupungissa, joka on noin 30 kilometrin päässä Etelä-Ossetiasta. Venäjän hyökkäyssodan takia Ruotsin maajoukkueen johto on tehnyt erityisiä toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi.

– Aion tehdä yhteenvedon, mikä heitä odottaa ja rauhoittaa huolta sekä vastata tiettyihin kysymyksiin. He matkuvat lähialueelle, jolla on monien muiden maiden tapaan rajaa Venäjän kanssa. Jo se pelkästään antaa syyn asiasta keskustelemiselle. Georgia on sen lisäksi erityisessä tilanteessa, kun on kaksi aluetta, jotka väittävät olevansa itsenäisiä mutta joita selvästi johdetaan Venäjän toimesta, Fredman sanoi.