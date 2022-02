Ruotsin hiihtotähdet hämmentyivät olympialaisten erikoisuudesta – "Heidän täytyy käyttää niitä temppuja"

Olympialaisiin oli aluksi kielletty kaiken yleisön osanotto, mutta paikan päälle kuten Zhangjiakoun hiihtostadionille on päästetty pieni määrä katsojia. Metelin määrä on silti ollut selvästi suurempaa suhteessa katsojien määrään. Taustalla on järjestäjien ennakkoon äänitetyt yleisöäänet, joita soitetaan kovaäänisistä kisojen aikana.