Hiihtoa vaivaava ilmiö ärsyttää ruotsalaisia – suoraa kritiikkiä kilpailijoille: "Voimme yhtä hyvin lopettaa"

Naisten kilpailussa nähdään sunnuntaina yhdeksän joukkuetta, joista yksi on Italian ja Puolan maiden hiihtäjistä koostuva yhdistelmäjoukkue. Lisäksi Ruotsilla ja Saksalla on kilpailussa kaksi joukkuetta, joten varsinaisia maajoukkueita viivalla on vain kuudesta maasta.