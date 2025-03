Ruotsilta ennätysmäisen suuri sotilasapupaketti Ukrainalle

Ruotsi on päättänyt antaa Ukrainalle uuden sotilasapupaketin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Apupaketin arvo on 16 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 14,8 miljardia euroa. Puolustusministeri Pål Jonsonin mukaan kyseessä on suurin apupaketti, joka Pohjoismaista on tähän mennessä Ukrainalle myönnetty.

Suurin osa paketista koostuu laitteista, jotka hankitaan Ruotsin puolustusmateriaalihallinnon johdolla, Jonson kertoi tiedotustilaisuudessa.

Maan hallitus on kertonut, että Ruotsi aikoo tänä vuonna lisätä apua Ukrainalle.

Se aikoo nostaa vuoden 2025 talousarviomäärärahan 40 miljardiin kruunuun aiemmin suunnitellusta 25 miljardista tukeakseen Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan.

