Ruotsille saapumassa NHL-vahvistuksia jo Leijonia vastaan – julma päivä edessä jos itse haluavat

Dallasia edustavalla Petersonilla ja Los Angelesin Grundströmillä on edessään melkoinen päivä, mikäli he hyppäävät jäälle tänään Suomea vastaan. Kaksikko saapui Pohjois-Amerikasta Helsinkiin aamukymmenen aikoihin.

Kun Ruotsin muu joukkue oli aamujäillä, kaksikko taittoi matkaa Helsingistä Tampereelle. Peli alkaa illalla 20.20, joten jos Peterson ja Grundström pelaavat, päivälle on ehtinyt tulla jo melkoisesti mittaa. Vielä aamupäivällä pelaaminen ei ollut varmaa, pelaajat saavat tietenkin itse vaikuttaa päätökseen.

– He ovat matkalla hotellille, jää nähtäväksi miten he voivat ja pelaavatko he. Haluan istua heidän kanssaan juttelemaan ja tunnustella tilannetta, Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv sanoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsille on tulossa vahvistuksina vielä Bostonin maalivahti Linus Ullmark sekä Pittsburghin pakki Marcus Pettersson. Kuuma kysymys on ollut se, liittyykö myös Toronton hyökkääjä William Nylander ryhmään. Garpenlövin mukaan Nylanderin mukaantulo on "fifty-fifty"-tilanne.

– Varmuudella ei voi tietää. Heillä on ollut jo mediapäivä ja asiat pitää hoitaa (Torontossa). Hän olisi luonnollisesti meille hyvä vahvistus, hän on taitava ja hänellä on hyvät hyökkäyskyvyt. Sitä vähän kaipaamme joukkueeseen, Garpenlöv sanoi.

– Olemme olleet yhteyksissä ja odotamme vastausta.