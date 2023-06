Norrköpingin kaupunki värväsi yksityisetsivän selvittämään sosiaalitukien väärinkäyttäjiä – sai moitteet oikeusasiamieheltä

Tutkijat muun muassa tarkistavat tiedot tukien saajien perhesuhteista ja asuinosoitteesta. He myös etsivät sosiaalisessa mediassa viestejä, jotka osoittavat miten tukien saajat todellisuudessa elävät.

Perustuslain vastaista

Ruotsin oikeusasiamies on nyt antanut ankarat moitteet Norrkköpingin kaupungille yksityisetsivän palkkaamisesta. Epäiltyjä tukihuijareita on muun muassa kuvattu salaa ja heidän toimintaansa on dokumentoitu.