Ruotsi sulki ensimmäistä kertaa rajansa pandemian aikana – toimenpide on tarpeellinen, vaikka pahin on ehkä jo tapahtunut: "Ennenkuulumatonta"

Rajaliikenne eteläisessä Ruotsissa on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Jukka Lehdon mukaan valtavaa.

– Siellä on työssäkävijöitä ja shoppaajia, jotka menevät rajan yli. Juuri tämä on yksi syy siihen, miksi Ruotsi halusi sulkea rajan, joka on sinänsä ennenkuulumatonta. Ruotsi ei ole sulkenut pandemian aikana rajojaan mihinkään suuntaan.