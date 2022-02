Ruotsi purkaa koronarajoituksensa ja luopuu pääosin testauksesta – yhdessä rokotusasiassa maa poikkeaa selvästi muista

"Pandemia ei vielä ohi"

12 vuotta täyttäneestä väestöstä Ruotsissa on nyt rokotettu noin 84 prosenttia kahdella rokoteannoksella. Kolmella annoksella on rokotettu hieman yli puolet 18 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ruotsi on mennyt myös rokotuksissa monista muista maista poikkeavalle linjalle eikä suosittele rokotuksia 5–11-vuotiaille, ellei lapsi kuulu johonkin riskiryhmään.