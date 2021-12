Ruotsissa on otettu tänään käyttöön koko joukko uusia koronarajoituksia. Kaikkien, joille se on mahdollista, on siirryttävä etätöihin, ravintolarajoituksia tiukennetaan ja kaikki suuret urheilu- ja kulttuuritapahtumat perutaan ainakin tammikuun puoliväliin asti.