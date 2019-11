Ruotsi lopettaa Julian Assangea koskevan raiskaustutkinnan

Assangea on epäilty raiskauksesta, joka olisi tapahtunut Ruotsissa vuonna 2010. Syy tutkinnan päättämiseen on syyttäjäviraston mukaan se, että jutun syyteoikeus olisi vanhentumassa ensi vuonna. Lisäksi Assangea vastaan ei ole onnistuttu keräämään tarpeeksi näyttöä.

Syyttäjän päätöksestä on mahdollista vielä valittaa.

– Kaikki tutkinalliset toimenpiteet, mitä on voitu tehdä, on nyt tehty. Mutta todisteet eivät riitä jatkamiseen, sanoi Ruotsin syyttäjäviraston varajohtaja Eva-Marie Persson. Persson kuitenkin lisäsi, että hän on pitänyt asianomistajan syytöksiä Assangesta luotettavina.