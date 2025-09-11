Valtaosa rahoista osoitetaan puolustusvoimien materiaalihallinnolle sotatarvikkeiden hankkimiseksi Ukrainalle.
Ruotsin hallitus ilmoitti torstaina 70 miljardin kruunun (vajaan 6,5 miljardin euron) sotilasapupaketista Ukrainalle. Rahat on tarkoitus käyttää vuosina 2026 ja 2027.
Ruotsi oli aiemmin sitoutunut antamaan Ukrainalle sotilasapua 75 miljardin kruunun edestä vuosina 2024–2026, mutta niistä rahoista oli jäljellä ensi vuodelle enää kymmenen miljardia. Uuden paketin myötä Ruotsin sotilasapu Ukrainalle on kumpanakin tulevana vuonna 40 miljardia.
Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoi ilmoituksen yhteydessä, että on varauduttava siihen, että sota Ukrainassa jatkuu vielä useita vuosia. Hänen mukaansa Ruotsilla oli mahdollisuus isoon apupakettiin, koska Ruotsin talous on vahva ja valtionvelka pieni.
Valtaosa rahoista osoitetaan puolustusvoimien materiaalihallinnolle sotatarvikkeiden hankkimiseksi Ukrainalle. Ensisijaisesti hankinnat tilataan Ruotsin omalta puolustusteollisuudelta. Pakettiin kuuluu muun muassa 18 Archer-tykkijärjestelmää, ilmapuolustusjärjestelmiä ja rannikkotutkajärjestelmä.
Kielin instituutin tilastojen mukaan Ruotsi on tukenut Ukrainaa bruttokansantuotteeseensa nähden EU-maista viidenneksi eniten.