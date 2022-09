Ruotsi erittäin lähellä jättefiaskoa – tämä karmea tilasto kertoo kaiken olennaisen

Kansojen liigassa pelaa yhteensä 54 maata ja ainostaan kolmella maalla on suurempi päästettyjen maalien odottama kuin Ruotsilla. Maa on päästänyt viidessä ottelussa kymmenen maalia. Tilastopalvelu WyScout on laskenut Kansojen liigan päästettyjen maalien odottaman ja Ruotsi löytyy listauksessa sijalta 51. lukemalla 10,37.