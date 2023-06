Huuhkajien lohkossa kompuroivan Tanskan päävalmentaja joutui kritiikkivyöryyn – hämmentävään ratkaisuun tivattiin selitys

– Meillä on liian vähän pisteitä. Isoin ongelma on, että hävisimme Kazakstanille. Meillä ei ole niin paljon pisteitä kuin olimme ennakoineet ja tiedämme, että syksyllä meidän pitää pelata todella hyvin, päävalmentaja Kasper Hjulmand totesi BT:n mukaan Slovenia-ottelun jälkeen.

Päävalmentaja Hjulmand on ollut kovassa paineessa ennen ja jälkeen Slovenia-ottelun, koska hän passitti yhden maajoukkuepelaajan kotiin ennen Slovenia-ottelua. Tanskalaiasmediassa on ihmetelty, miksi tanskalaishyökkääjä Mohamed Daramya piti nöyryyttää julkisesti lähettämällä hänet kotiin kesken maajoukkueikkunan.

– Mielestäni koko asia on omituinen, ja se on lähtenyt täysin käsistä.

On selvä, että pistemenetykset Kazakstania ja Sloveniaa vastaan ovat nostaneet kysymysmerkkejä ilmaan joukkueen pelaamisesta. Varsinkin juuttien puolustuspelaamista on moitittu ja tanskalaismedian mukaan Daramy ei lähtenyt Sloveniaan, koska hänen puolustamispelaamisensa ei ole riittävän hyvällä tasolla.

Huuhkajillla loistomahdollisuus

Suomella on vielä jäljellä kuusi karsintaottelua, joten spekulaatio on hyvin varhaista. Suomi on tällä hetkellä kaksi pistettä Tanskan edellä. Tasapelikin Tanskaa vastaan riittää, kun joukkueet kohtaavat toisensa Olympiastadionilla, jos Suomi onnistuu voittamaan loput otteluistaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että karsinnoissa ei ole luvassa helppoja pelejä. Huuhkajilla on edessään Tanska-pelin lisäksi vielä kaksi kivikovaa ottelua, kun Huuhkajat liitelee vierasotteluihin lohkokakkosta Kazakstania ja lohkoknelosta Sloveniaa vastaan.