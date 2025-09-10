Ruotsi aikoo laskea rikosvastuullisuuden alaikärajan 15:sta 13 vuoteen vakavimmissa rikoksissa.
Asiasta kertoivat maan hallituspuolueiden ja hallitusta tukevan ruotsidemokraattien puheenjohtajat yhteisessä kirjoituksessaan Expressen-lehdessä.
Ikärajaa lasketaan väliaikaisesti viideksi vuodeksi esimerkiksi murhissa ja pommi-iskuissa.
Puheenjohtajat perustelevat hankettaan sillä, että nykyinen rikoslaki ei ehkäise lasten tekemiä rikoksia riittävän hyvin.
Alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten määrä on tuplaantunut vuosikymmenessä. Lisäksi Ruotsin järjestäytyneet rikollisryhmät ovat käyttäneet lapsia viime vuosina yhä raaemmissa rikoksissa.