NHL:n ruotsalaishyökkääjä Leo Carlsson, 20, teki seurahistoriaa Anaheim Ducksin paidassa.
Carlsson teki yön NHL-kierroksella kaksi maalia, kun Anaheim voitti Winnipegin 4–1. Kahden pisteen myötä Carlsson on tehnyt tällä kaudella 15 ottelussa jo 25 (10+15) tehopistettä.
Samalla Carlsson teki myös Anaheim-seurahistoriaa. Hänestä tuli nimittäin nopeimmin 25 pistettä kaudella tehnyt pelaaja. Aiempi ennätys oli Teemu Selänteen nimissä. Selänne rikkoi kaudella 1995-96 25 tehopisteen rajan 17 ottelussa.
Kolmatta kauttaan NHL:ssä pelaava Carlsson on NHL:n pistepörssissä toisella sijalla.