Ruotsalaismedia: Siivooja löysi salaisia Nato-papereita lentokentän vessasta

Paperit liittyivät Ruotsin Nato-neuvotteluihin Turkissa, ruotsalaislehti kertoo.
Virkamies unohti Ruotsin Nato-jäsenyysneuvotteluihin liittyviä asiakirjoja Arlandan kansainvälisen lentoaseman vessaan marraskuussa 2022.
Asiasta kertoo ruotsalainen päivälehti Dagens Nyheter (DN).
Marraskuussa 2022 Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vieraili Turkissa neuvotellakseen Ruotsin liittymisestä sotilasliitto Natoon.
Ruotsi haki Naton jäseneksi yhdessä Suomen kanssa toukokuussa 2022. Turkki jarrutti jäsenyysprosessia, mutta lopulta Ruotsista tuli Naton jäsen maaliskuussa 2024.
DN:n mukaan Turkin-matkan jälkeen Ruotsin valtuuskuntaan kuulunut virkamies unohti nipun neuvotteluja koskevia asiakirjoja Arlandan lentoaseman vessaan.
Vessaan hylätyt asiakirjat löysi lopulta lentokentän siivooja.
DN:n tietojen mukaan osa asiakirjoista sisälsi salassapidettävää tietoa.
Virkamies myönsi virheen
Ruotsin hallituksen kanslia vahvistaa tapahtuneen DN:lle.
DN:n mukaan asiakirjat unohtanut virkamies ilmoitti asiasta itse hallituksen kanslian turvallisuusosastolle. Hän selitti virhettään työmatkan kuormittavuudella.
Kanslian mukaan asiakirjat eivät kuitenkaan sisältäneet turvallisuusluokiteltua tietoa, jonka paljastaminen voisi vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta. Siksi tapauksesta ei myöskään ilmoitettu Ruotsin turvallisuuspoliisille.
DN:n lähteiden mukaan asiakirjoissa oli silti Ruotsin ulkoasioita koskevia tietoja, joiden paljastuminen voisi vahingoittaa Ruotsin valtion suhteita muihin valtioihin.
Entinen turvallisuusneuvonantaja odottaa tuomiota
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ruotsin hallinnon työntekijät säilyttävät tärkeitä asiakirjoja varomattomasti.
Viime tammikuussa Ruotsin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Henrik Landerholm erosi tehtävästään, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan hänen turvallisuusrikkeisiinsä liittyen.
Landerholmin huolimattomuus johti poliisitutkintaan, kun selvisi, että hän oli jättänyt salaisia asiakirjoja konferenssihotellin kaappiin.
Landerholm asteli oikeuden eteen Ruotsissa viime viikolla. Landerholmin asianajaja kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle syyttäjän vaativan Landerholmille sakkorangaistusta.
SVT:n mukaan Landerholm myöntää unohtaneensa asiakirjat, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen.
Oikeuden päätös Landerholmin tuomiosta julkistetaan perjantaina 5. syyskuuta.
Entinen Ruotsin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Henrik Landerholm on syytettynä liittyen huolimattomuuteen salaisten asiakirjojen käsittelyssä./All Over Press