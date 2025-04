Ruotsalaiskaksikolle syytteet termospommin rakentamisesta – rikosvyyhdin käsittely alkaa

Poliisin mukaan syytteet ovat osa isompaa vyyhtiä, jossa ihmisiä on värvätty Ruotsista Suomeen tekemään rikoksia.

Oulun käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa muun muassa kahta ihmistä syytetään pommin rakentamisesta.

Ruotsalaisen miehen ja naisen epäillään tehneen termospommin ja valmistelleen sen räjäyttämistä pääkaupunkiseudulla viime syksynä. Poliisi on kertonut, että Vantaan Rajakylästä löytyi viime vuoden syyskuussa maastoon piilotettuna reppu, jonka sisällä oli termospommi. Pommi sisälsi poliisin mukaan hieman yli kolme kiloa räjähdettä.

Termospommilla tarkoitetaan termospulloon rakennettua pommia, johon on räjähdysaineen lisäksi laitettu esimerkiksi rautanauloja tai teräskuulia tuhovaikutuksen kasvattamiseksi.

Poliisi on kertonut, että sillä on käsitys siitä, missä räjähdettä oli ollut tarkoitus käyttää, muttei ole kommentoi asiaa tarkemmin. Kaksikkoa syytetään törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja räjähderikoksesta.

Pommiepäillyn autossa huumeita

Samassa jutussa kuutta ihmistä syytetään törkeistä huumausainerikoksista. Huumetutkinta sai alkunsa, kun Oulun poliisi pysäytti pommin valmistamisesta epäillyn naisen kuljettaman auton syyskuun lopulla Iiissä Pohjois-Pohjanmaalla. Poliisi takavarikoi autosta lähes 160 kiloa amfetamiinia ja 20 000 ekstaasitablettia.

Syyttäjän mukaan syytetyt tekivät rikokset osana ulkomailta johdetun, vakavien rikosten tekemiseen järjestäytyneen ryhmän toimintaa. Saman organisaation epäillään myös järjestäneen lokakuussa yli 200 kiloa erilaisia huumeita pääkaupunkiseudulle. Epäillyt ovat pääosin kiistäneet syytteet.

Löydetty käyttövalmis termospullopommi. Kuva: Poliisi.

Rikollisia värvätty Ruotsista

Poliisin mukaan Oulun käräjillä käsiteltävät rikosepäilyt liittyvät laajempaan vyyhtiin, josta on noussut syytteitä myös Helsingin käräjäoikeudessa. Niissä käsittely alkaa keskiviikkona.

Poliisi epäilee, että vyyhdissä ihmisiä on värvätty Ruotsista Suomeen tekemään rikoksia. Ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on poliisin mukaan ottanut Suomen huumemarkkinoita haltuunsa nopeasti viime vuosina. Samalla väkivaltarikosten "Crime as a Service" -ilmiö ("rikos palveluna") on laajentunut viimeisen vuoden aikana Ruotsista muihin Pohjoismaihin, poliisi sanoo.