Suomalaistähti siirtyy West Hamiin

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen Eva Nyström, 25, siirtyy Ruotsin Hammarbystä Englannin Superliigan West Hamiin. 24 kertaa Helmareiden paidassa pelanneen Nyströmin sopimus on 2,5 vuotinen.

Nyström pelasi tällä kaudella Hammarbyn kanssa Mestarien liigan lohkovaiheessa, jossa vastassa oli muun muassa jalkapallojätti Barcelona. Hän ehti voittaa Ruotsissa cupin ja maan mestaruuden vuonna 2023.

– Olen todella iloinen, kun pääsen West Hamiin. Minulla on ollut muutama menestyksekäs kausi takanani. Olen pelannut Mestarien liigaa ja voittanut mestaruuksia, mutta unelmani on aina ollut pelata Englannissa. WSL (Superliiga) on täynnä hyviä joukkueita ja tämä on minulle hyvä mahdollisuus testata itseäni maailman parhaita pelaajia vastaan, Nyström sanoi seuran tiedotteeessa.

– Olen pallovarma puolustaja ja teen kaikkeni joukkueen eteen. Minusta tuntuu, että seuran arvot vastaavat omia arvojani ja odotan todella, kun pääsen jatkamaan kehitystäni täällä, Nyström totesi.

Suomen kentillä Nyström oli voittamassa vuonna 2018 mestaruutta PK-35 Vantaan paidassa. West Hamin päävalmentaja Rehanne Skinner on jo jonkun aikaa seurannut Nyströmin kehitystä.

– Olemme halunneet lisätä puolustukseemme vaihtoehtoja siirtoikkunan aikana ja uskomme, että Eva on loistava lisä ryhmään. Hänellä on paljon potentiaalia ja odotan innolla, kuinka hän tulee kehittymään West Hamin paidassa, Skinner kertoi.

West Ham on Englannin Superliigassa kymmenentenä. Sarjassa pelaa myös muitakin suomalaisia. West Hamissa pelaa jo ennestään Oona Siren. Ria Öling siirtyi vastikään Crystal Palacen paitaan, jota edustaa myös Milla-Maj Majasaari. Jutta Rantala pelaa Leicester Cityssä ja Olga Ahtinen sekä Eveliina Summanen Tottenhamissa.