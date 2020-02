Ruokanen: Alman aluemedioiden oltava hereillä, ettei paikallisuus katoa Sanoma-kauppojen myötä

Taustalla on taistelu lehtien ja sähköisen median henkiinjäämistaistelu.

– Sekä Alma että Sanoma tähtäävät siihen, että pääsevät digimaailmaan paremmin mukaan. Nyt on kova kansainvälinen kilpailu käynnissä, kun uudet tulijat kuten Facebook, Google ja Netflix syövät myös ilmoituksia. Tämä on luonnollinen kehitys eli vanhat aatteelliset asiat jäävät taakse ja nyt mietitään tulevaisuutta. Ratkaisevaa on, säilyykö journalistinen taso.