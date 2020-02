Sanoman Alma Media -kauppa tuli täytenä yllätyksenä työntekijöille – Sanoma-pomon mukaan Aamulehti ja HS eivät ala muistuttaa toisiaan, vaikka niissä voidaan nähdä samoja artikkeleita

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

– Keskeinen viestimme on, että tämä ei muuta Aamulehden ja Satakunnan Kansan paikallista identiteettiä, vaan alueelliset lehdet keskittyvät alueensa asukkaisiin. Sanoman sisälläkin Helsingin Sanomilla on erilainen ääni kuin Ilta-Sanomilla, samalla tavalla Satakunnan Kansalla on erilainen sisältö ja ääni kuin Aamulehdellä, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo STT:lle.