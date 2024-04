SM-liiga huipentumassa taas tuttuun tapaan – Petteri Sihvonen väläyttelee jo merkittävällä käänteellä

Jääkiekon SM-liigassa runkosarjan ykkönen Tappara ja runkosarjan kolmonen Pelicans johtavat omia välieräsarjojaan voitoin 2–0. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä KalPan että Kärppien pitäisi voittaa seuraavista viidestä pelistä neljä.

Ennusmerkit povaavat vahvasti sen puolesta, että Liigan viime kevään finaalipari kohtaa jälleen toisensa.

Pelicans ja Tappara mittelivät viime huhtikuussa Suomen mestaruudesta Tampereella ja Lahdessa. Konemainen Tappara oli tuolloin liikaa, eikä Pelicans pystynyt kunnolla haastamaan kirvesrintoja.

Miten nyt, jos Pelicans kohtaisi uudelleen Tapparan?

– Tämä on kiehtova kysymys, koska Tappara on heikentynyt ja Pelicans on ehkä jopa vahvempi kuin silloin. Sen ykkösketju on nyt kovempi, sillä on voimaa kakkosvitjassa, kun Aatu Jämsen on alkanut heräilemään ja niin edelleen. Koen ehdottomasti niin, että Pelicansilla on nyt parempi sauma mennä päätyyn asti kuin viime kaudella, koska silloin Tappara oli niin ylivertainen, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen näkee, väläytellen merkittävällä käänteellä.

Viime kevään Tappara oli yksi kovimpia liigajoukkueita mitä kotimaan pääsarjassa on hetkeen nähty. Sen lisäksi, että Jussi Tapolan luotsaaman joukkion peli oli äärimmäisessä tasapainossa, Tapparan laivaa vetivät sellaiset nimet kuin Jori Lehterä, Waltteri Merelä, Niko Ojamäki, Veli-Matti Savinainen ja Christian Heljanko.

Nyt näistä jäljellä ovat enää Savinainen ja Heljanko. Heidän ohessaan Tapparan ehdoton johtohahmo on ollut taiturimainen hyökkääjä Anton Levtchi, joka jäi vielä viime keväänä suorastaan kakkosviulun soittajaksi.

Nyt tilanne on toinen, kun Levtchi on perinyt Lehterän jättämän roolin itselleen. Hän on se, johon katseet kääntyvät, kun pitää tehdä tulosta.

Tapparan koko pohja ja runko eroaa nyt selvästi aiemmasta. Jos kirvesrinnat pelasivat vielä viime kaudella erittäin säntillistä viisikkopeliä, vahvoilla Meidän pelin rytmeillä, nyt Tappara on jauhanut äärettömän aggressiivista juoksulätkää, jossa balanssi on välillä siellä sun täällä.

Isossa kuvassa Tappara on ollut jopa hieman jäljessä KalPa-välieräsarjan alkuhetkillä. Tapparan hervoton kliinisyys on kuitenkin nostanut päätään ja se on iskenyt murhaavasti pelin tärkeillä hetkillä.

Pelicansin kohdalla MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen jakaa vuolaasti kehuja.

– Taktisesti ylivertainen joukkue, joka sopeutuu kaikkeen, Sihvonen tiivistää ylistyksensä.

– Jos vertaa sitä, miten he pelasivat puolivälierissä HIFK:ta ja nyt Kärppiä vastaan, niin he ovat tehneet pieniä muutoksia, joihin Kärpät ei ole pystynyt vastaamaan. Pelicansin kohdalla iso juttu on se, että jos he aukaisevat pellit eli menevät täyttä häkää päälle, niin tuo ryhmä pystyy nopeasti palaamaan siihen tiiviiseen pohjaan, mikä kaiken taustalla on.

– Pelicansin pelissä on sekä vanhoja että uusia Suomi-lätkän piirteitä. Jalkeilla on kovia yksilöitä, jotka alkoivat pelata syksyn darts-turnauksen jälkeen joukkueena. Jos vertaa Tapparaan, niin Pelicans pystyy paremmin säilyttämään pelillisen rakenteensa, minkä myötä sillä on jatkuvasti enemmän puolustuspelivalmiutta Tapparaan nähden, Sihvonen analysoi.

Pelicansilla ruotsalaissentterin Patrik Carlssonin johtama tehoketju on ollut iskussa kevään karkeloissa. Carlssonin rinnalla huippupaluumuuttaja Ryan Lasch on takonut kovaa jälkeä. Samaa voi sanoa höyryjunan lailla puksuttavasta Lars Bryggmanista, joka on iskenyt tärkeitä maaleja.

Kaiken kukkuraksi Pelicansin ehdoton MVP- eli arvokkain pelaaja on ollut 20-vuotias maalivahtilupaus Niklas Kokko, joka on vakuuttanut tolppien välissä.

– Viime keväänä heidän silloinen ykkösveskarinsa Patrik Bartosak alkoi lopulta vähän sulamaan. Nyt Pelicansilla on huippuvireinen Kokko ja vielä hänen takanaan varalla Jasper Patrikaisen tasoinen kaveri, Sihvonen laskeskelee, summaten perään: